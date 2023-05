Ghibli Le livre de crochet 10 modèles à créer

Plongez au coeur des films des studios Ghibli avec ces 10 modèles originaux à crocheter ! Découvrez 10 modèles à crocheter inspirés de l'univers fantastique des studios Ghibli. Pas à pas, patrons, explications : vous trouverez dans ce livre tout le nécessaire pour créer en crochet les créatures les plus emblématiques et mignonnes des films d'animation ! Totoro, la Princesse Mononoké, Sans-Visage, ou encore la petite sorcière Kiki et son adorable chat Jiji n'attendent plus que vous ! Un livre non officiel incontournable pour tous les fans des films du studio Ghibli !