Pol, un mec ni particulièrement beau ni particulièrement intelligent n'a jamais rien fait de remarquable, si ce n'est jamais rien fait du tout. Il pourrait disparaître que la terre continuerait à tourner, les étoiles à poursuivre leur course à travers l'univers. Toutefois, Pol est imbattable à pierre-papier-ciseaux. Il n'a jamais perdu ! Pas une seule fois en vingt ans ! Il est tellement sûr de lui, tellement certain de remporter la victoire, que le miracle se produit à chaque partie. Sans aucune explication rationnelle, il tord le cou au hasard avec innocence et désinvolture. Bien sûr, cette disposition ne lui est d'aucune utilité pour comprendre ce que la direction nébuleuse de l'étrange entreprise Machinbrol attend de lui et de ses nouveaux collègues, Albertine, Ulysse, Boris et Marcel, tout aussi perplexes et guère plus doués. Heureusement, le dragon à neuf queues est là, qui veille au grain ! Un roman qui flirte avec le non-sens tout en parodiant le fantastique et même le manga pour nous servir une métaphore humoristique de notre société.