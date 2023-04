Par amour pour Cédrik

Quand Joëlle revient s'installer à Gentilly avec son fils de dix ans, elle espère recréer une cellule familiale pour Cédrik, avec Sahale, son vrai père. Mais Sahale n'est pas un homme idéal. Depuis sa rupture avec Joëlle, dix ans plus tôt, il cumule les conquêtes et se démène toujours avec ses pulsions violentes. La terreur profonde que Joëlle ressent devant cet homme lui barre la route. Comme le bien-être de son fils est au coeur de sa démarche, elle doit trouver en elle la force d'accueillir l'animal blessé qu'est Sahale et l'aider à guérir. Comment y parvenir alors que le passé le rattrape ? Au même moment survient dans la région la disparition d'anciens membres des Sémolines, groupe de délinquants juvéniles dont Joëlle a fait partie durant son adolescence et que Sahale dirigeait à l'époque. Dans ce drame, les parents luttent avec le joug de leurs démons intérieurs. Parviendront-ils à s'en affranchir, par amour pour leur fils ?