Violé durant son adolescence par sa mère, Christian GACHET a voulu tourner la page de cette tragédie en l'écrivant. L'auteur a franchi les étapes que l'on peut deviner dans le livre : d'abord un déni du caractère morbide de l'inceste et de l'universalité du tabou, puis une prise de conscience progressive induite par la fréquentation d'un espace social très différent de celui qu'il avait pu connaître, ensuite un poids très lourd à porter. Enfin, la conscience, venue avec le temps, que cette part de sa vie privée avait une portée publique, sociale et politique. Le consentement au viol incestueux ne peut pas être invoqué avant la majorité civile. Dans cet esprit, les conclusions de la Commission Indépendante sur l'Inceste et les Violences Sexuelles faites aux Enfants (CIIVISE) permettront un accueil éclairé de cette narration autobiographique d'un courage et d'une sincérité exceptionnels. Editeur associé : Le Noyer Editions