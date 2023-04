Les Carnets de cuisine de Pierre Perret "Sachez-le tout de suite : si vous êtes nul-le pour cuisiner, vous pourrez tout de même réussir ces plats car les plus simples sont ici les plus nombreux, et j'ai essayé d'en expliquer la façon le plus clairement possible, en détail, par le menu, si j'ose dire. Ce sont mes recettes, mes petites inventions, celles des mémés qui nous régalaient d'un rien dans les "bordes" où, adolescent, je suivais papa qui chassait la caille et le garenne ; celles de maman, qui mitonne mieux que personne, celles que j'ai découvertes au cours de mes voyages, et chez les copains. Bon appétit." Pierre Perret Le petit Perret Gourmand, publié en 1987, est aujourd'hui devenu un livre mythique. Epuisé depuis longtemps, retrouvez plus de 200 recettes, avec un choix de vins pour accompagner chacune d'entre elles, des trucs utiles, et les commentaires impayables du maestro. Un livre en régal majeur !