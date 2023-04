Tout ce qu'on voudrait faire plus tôt

Un jour de pluie, les enfants de la classe de CE1 se réunissent sous le préau et discutent de ce qu'ils voudraient faire plus tard. Footballeuse ou Youtubeur ? Classique... Mais bientôt, l'une avance : la vraie question ne serait-elle pas de savoir ce qu'on pourrait faire plus tôt ? C'est vrai quoi, pourquoi toujours attendre d'être grand ? Et les idées fusent : Conduire ! Boire du café ! Voter ! Et même : Devenir prof... de théâtre pour apprendre comment faire semblant d'être malade, et ainsi louper l'école ! Peut-être aussi qu'on pourrait secourir la planète... plus tôt ? Chaque planche de ce bel album illustré met en avant le rêve d'un enfant bien éveillé, déterminé à se faire entendre par les adultes, et sans délai !