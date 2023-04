Les animaux de la savane. Mon premier doc photo

Grâce à 24 photos réalistes et ancrées dans le réel, l'enfant découvre les animaux de la savane pour apprendre à les reconnaître et à les nommer. Des explications courtes, simples et adaptées, complètent la découverte. Un livre avec de vraies photos, pour un réalisme absolu ! Un livre pour découvrir le monde, dès l'âge de 2 ans.