Ces Catalans qui ont fait l'histoire

Ils ont forgé l'histoire des Pyrénées-Orientales. Par leurs talents, leurs caractères, leurs innovations, leurs aventures... , ces personnages d'exception ont offert un grand destin à leur département de naissance ou d'adoption. Bon nombre d'entre eux sont restés célèbres comme les frères Arago, Aristide Maillol, le maréchal Joffre, Hyacinthe Rigaud ou encore l'infirmière Elisabeth Eidenbenz. Mais qui se souvient encore de Gilbert Brutus, héros du ballon ovale et immense résistant ; d'Elisabeth Sauvy, incroyable aventurière qui deviendra la première grand reporter française ; de Papa Sarda, modeste fils de berger et pourtant grand artisan de l'abolition de l'esclavage ; d'Eve Lavallière, comédienne excentrique qui faisait lever les foules dans les théâtres... et finira religieuse ? Epoustouflante, enlevée, la vie de ces 50 écrivains, peintres, hommes politiques, médecins, sportifs, scientifiques, artisans... se lit comme un véritable roman. Des géants catalans qui vont vous émerveiller !