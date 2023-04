L'homme est-il un singe ?

Pourquoi les chimpanzés et les gorilles nous ressemblent tant ? Font-ils partie de notre famille ? L'être humain, intelligent et cultivé, est-il lui-même un singe ? Ce livre documentaire répondra à toutes ces questions et bien plus encore. Pour comprendre ce qui nous rapproche et nous sépare de ces animaux, le lecteur suivra deux petits héros qui l'accompagneront au cours d'une passionnante enquête scientifique, riche en découvertes et rebondissements ! Les lecteurs apprendront dès le début de l'ouvrage que oui, nous sommes bien des singes au même titre que les gorilles, les chimpanzés ou les bonobos. Nous appartenons tous à la même famille : celle des grands singes. Au fil des chapitres, des comparaisons montreront nos ressemblances et nos différences : marche, vie sociale, émotions, alimentation, éducation... Dans un style très clair et ludique, agrémenté de mises en scène dynamiques.