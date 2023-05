Huaponi Erica !

En France, Erica est une productrice de téléréalité ambitieuse et redoutée. Mensonges, séduction, manipulation... Erica connaît le cocktail par coeur, abreuvée comme elle le fut dans sa jeunesse au Brésil par les télénovelas, ces interminables feuilletons à l'eau de rose. Et tout aurait pu continuer ainsi longtemps, si une équipe de tournage sous sa responsabilité n'avait disparu dans la jungle amazonienne... Erica et une partie de son staff parisien sont sommés par la chaîne de partir à leur recherche. De retour au pays natal, elle va devoir mener à bien l'opération de sauvetage, contenir les outrances de ses collègues et élucider les mystères de son enfance. Sur un rythme trépidant, cette comédie teintée d'humour noir nous entraîne dans les coulisses de la télé, où régnent des êtres au cynisme révoltant mais qui, sortis de leur volière clinquante, disjonctent â¯! Intrigues, audimat et cocadas : un roman farfelu et survolté, délicieusement teinté de folie latino-américaine !