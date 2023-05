Les trois font la paire

Des circonstances heureuses vont permettre à trois copains de régiment de se retrouver après plus de quarante ans. Balland, le Vosgien, habite à présent un bourg des Alpes du Sud. Séméria n'a jamais quitté Nice. Manzac est natif du Sud-Ouest. L'un veuf, l'autre divorcé, le troisième célibataire, ils décident de cohabiter dans les locaux dont Balland est propriétaire. L'idée de créer un gîte rural naîtra de l'ennui qui les gagne. L'occasion pour un quatrième larron de montrer son nez. Deux jeunes femmes, écorchées par la vie, viendront ensuite les rejoindre. Leur projet leur vaudra une liste de déboires dont ils ne verront pas la fin. Rejet de la population, opposition des services communaux, problèmes administratifs et financiers les condamnent sans doute à la faillite et à la saisie des locaux dont ils seront chassés. L'heure où chacun reprendra sa route semble avoir sonné, et avec elle disparaîtront leurs illusions d'avoir fondé une famille... Une intrigue ficelée avec talent, entre rires et larmes, que Claude Rizzo nous offre ici avec son dix-huitième roman.