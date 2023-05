Livre à système sérigraphié. 26 volets rodhoïds + 26 volets papier. Un des 250 exemplaires de l'édition originale. Le principe d'"Alphabet" consiste à faire apparaître des lettres en contre-formes à partir de formes abstraites. Une même forme transparente sur le rhodoïd transparent central permet de créer une lettre sur la page de droite, et sa suivante sur la page de gauche. Un jeu artistique et visuel qui va plus loin que le simple abécédaire. Chacun s'amuse, après avoir trouvé la lettre, à rentrer dans les formes blanches. Des creux, des pleins, des vides, et l'imagination fait le reste. Cet abécédaire carré et spiralé est d'une qualité exceptionnelle. Les enfants tournent les pages de droite à gauche, reviennent en arrière de gauche à droite, s'arrêtent sur les formes, jouent avec les transparents. Cet album est beaucoup plus qu'un abécédaire !