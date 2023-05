Journal ordinaire d'un assassin pas ordinaire. Roman

Itinéraire sanglant et halluciné d'un jeune homme, meurtrier en série, qui séduit puis assassine sordidement des jeunes femmes rencontrées au hasard de son chemin, laissant à dessein une trace sanglante bien identifiable. Il va pourtant tenter de revenir sur son enfance tourmentée, essayer d'échapper à ses démons, refaire sa vie, mais l'amour appelle inexorablement le sang. Un juge va se lancer à sa poursuite et le retrouvera, quinze ans après, alors qu'il vit reclus dans un phare. L'heure du jugement sonne enfin. Ce magistrat n'a rien non plus d'un homme ordinaire... Pourtant, justice doit être rendue. La foule gronde et appelle le sang. Mais non, cet assassin pas ordinaire ne mérite pas une peine ordinaire... Archéologue céramologue, Pascal Alliot vit en Espagne, près de Barcelone. " Journal ordinaire d'un assassin pas ordinaire " est son premier roman avec lequel il nous fait pénétrer dans un imaginaire brutal, onirique, riche et haletant, nous faisant visiter les tréfonds de l'âme tourmentée d'un meurtrier.