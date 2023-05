Les plus beaux mandalas pour les enfants. Volume 1 Rouge

Nous vivons dans un monde toujours plus frénétique où même les enfants sont désormais en proie à des angoisses, des peurs et des craintes toujours plus importantes. Le coloriage des harmonieuses structures des mandalas offrent réellement à l'enfant la possibilité de se détendre, de se recentrer et de créer. Le coloriage des mandalas est une activité simple, aimée et fort appréciée des enfants qui peut être réalisée seul ou à plusieurs. Format du cahier de coloriage spécialement adapté pour dessiner même en voyage !