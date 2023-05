La saga d'Otharasht. La Couronne boréale

Tessa et son vieil amant Maarten, deux archéologues sur le retour, embauchent un étudiant brillant mais désabusé et une cambrioleuse de génie afin de retrouver la dernière relique d'une civilisation disparue. Les aventures de ces quatre bras cassés vont les mener de Lausève à Montréal en passant par Cologne, tandis qu'une mystérieuse société secrète souhaitant s'octroyer le légendaire artefact et son pouvoir tente de leur mettre des bâtons dans les roues. Ah, et il y a un chat aussi.