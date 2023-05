Plats au four. Recettes healthy & gourmandes

Rien de plus simple que de couper quelques ingrédients, de les glisser dans un plat, et ou four ! Simple et rapide, cette technique de cuisson s'adapte à tous les aliments et se décline en version healthy. Guillaume Marinette vous propose 50 recettes pauvres en graisses et en sucres, mais riches en saveurs, pour manger mieux sans faire de compromis sur le goût.