Time corridor

Un voyage temporel vertigineux dans les prémices du nazisme. Automne 2029. Hans Hartmann, aristocrate allemand converti au judaïsme, emménage avec sa femme et son fils dans une demeure isolée et vétuste au coeur de Jérusalem. Il disparaît de longues heures pour travailler à Tel-Aviv et leur fils Ezriel, qui souffre d'autisme, se renferme de plus en plus sur lui-même. A l'insu de sa femme, Hans a inventé pour les services secrets israéliens une application pour circuler dans les couloirs du temps. Quand leur fils emprunte accidentellement un passage temporel vers la Nuit de Cristal, à Berlin, en 1938, il se lance à sa recherche. Son propre arrière-grand-père, haut gradé de la SS, dirige le programme T4 d'extermination des enfants handicapés. Une course contre la montre infernale débute alors...