Le club de lecture transatlantique

Une jolie ode à l'amitié et la famille, touchante et toute en délicatesse, dans la campagne irlandaise La distance ne change rien à l'amour... Pour réconforter sa grand-mère récemment veuve, Cassie Fitzgerald, venue du Canada, persuade la bibliothèque de Lissbeg de créer un club de lecture sur Skype, reliant les lecteurs de la péninsule de Finfarran en Irlande à la ville américaine de Resolve, où vivent des générations d'émigrants de Finfarran. Mais quand le club décide de lire un roman policier, d'anciens conflits des deux côtés de l'océan refont surface et des histoires d'amour cachées sont exposées au grand jour. Alors que les secrets émergent, Cassie craint d'avoir fait plus de mal que de bien. Les vérités qu'elle découvre sur le mariage de sa grand-mère Pat affecteront-elles ses propres espoirs de trouver l'amour ? Pat, encore endeuillée par la mort de son mari, est-elle sur le point de se brouiller avec sa plus vieille amie, Mary ? Ou le club de lecture pourrait-il être un lieu de rencontre bienveillant à travers l'Atlantique ? Après le succès de La Petite Bibliothèque du bonheur, du Petit Café du bonheur, du Petit jardin du bonheur et de L'Eté de tous les bonheurs, Felicity Hayes McCoy retrouve le village de Lissbeg et ses héros du quotidien dans ce roman chargé d'amour et d'amitié. Une prose délicate et un rythme enjoué pour conter les aventures de Cassie, de Pat et des habitants de Lissbeg. Les chapitres se succèdent sans temps mort pour immerger le lecteur au coeur de la campagne irlandaise et lui faire partager les émotions des personnages.