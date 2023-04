5 minutes pour se reconnecter à la nature

Offrez-vous cinq minutes de reconnexion à la nature pour vous ressourcer et en ressentir tous les bienfaits ! Oublier le stress, la pollution, les bruits, la fatigue... Marcher en pleine campagne, embrasser un arbre au milieu de la forêt ou regarder les nuages, arroser ses plantes et communier avec les animaux ! La nature est partout et se reconnecter à ses éléments est une source de bienfaits et de bien-être incontestables ! Ce petit journal vous permettra de ne plus vous sentir prisonnierère du béton, du bitume, de la grisaille ou du rythme de la ville. Grâce à ses conseils et ses exercices pratiques, vous vous relaxerez naturellement et à moindre coût.