Je suis le Feu. Les Vingt-Cinq Clefs hermétiques de Notre-Dame de Paris

Le 15 avril 2019 un incendie ravage Notre-Dame de Paris. Je suis le Feu prend appui sur cette catastrophe pour interroger notre présent, notre soif d'eschatologie et notre quête de sens. A une époque où l'imagination n'a plus le vent en poupe, François, un écrivain en panne, accompagné de ses acolytes, Max et Diane, véritable fille de feu, trouveront-ils les clés pour ouvrir et éclairer le chemin de la Dame de pierre ? Damien Aubel se place sous l'égide de Huysmans, Hugo et Rabelais, pour une quête herméneutique passionnante. Aventure alchimique, expérience ésotérique, ce roman affronte un Paris de dédales obscurs et lumineux à la fois.