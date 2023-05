Mon tout premier atlas des animaux

Ce tout premier atlas animalier ravira les petits explorateurs du monde. Où y a-t-il des paresseux accrochés aux branches des arbres ? Où vivent les éléphants ? Et où nagent les botos, ces rares dauphins roses ? Grâce à cet atlas, tu t'embarqueras pour un beau voyage à travers le monde. Au fil des continents et des océans, tu découvriras plus de 260 animaux ! Livre tout cartonné.