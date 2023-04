Bibimbap, kimchi, mandu... succombez vous aussi aux délices de la cuisine coréenne ! Edito et focus produits par l'épicerie fine coréenne haut de gamme du 13e arrondissement, Misikga Peut-être connaissez-vous le bibimbap, ce plat de riz, de légumes et de viande, emblématique de la cuisine coréenne, servi dans un plats de fonte fumant, et accompagné de sauce piquante ? Mais avez-vous goûté à tous les plats qui composent l'identité culinaire de la Corée : plats traditionnels comme le kimchi, le bulgogi, le poulet au ginseng, les crêpes coréennes aux légumes, les nouilles de patate douce... ou street food comme le corn dog, les brochettes de gâteau de poisson, ou le fameux tteobokki, qui fait fureur en ce moment sur TikTok ? Munissez-vous de vos baguettes (en métal, s'il-vous-plaît ! ) et partez à la découverte de ce pays à travers sa cuisine : savoureuse, relevée, généreuse et colorée !