Calanques et sources de Cassis

A proximité de la petite ville de Cassis, aux portes de Marseille, existe la mystérieuse rivière souterraine de Port Miou qui coule sous le paysage aride du massif des Calanques. Connue depuis l'Antiquité cette rivière souterraine n'a pu être étudiée qu'après l'invention de la plongée sous-marine dans les années 1950. Ce guide raconte l'extraordinaire aventure scientifique et humaine qui a associé géologues, hydrogéologues, fermiers de l'eau et spéléologues. Pour accompagner cette histoire de l'étude et de l'exploration de cette si mystérieuse rivière souterraine de Port Miou, le guide propose aussi 9 itinéraires pédestres de découverte géologiques des calanques de Cassis.