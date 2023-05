La chute d'Ile-Rien Tome 3 : Le portail des dieux

La patrie de Trémaine Valiarde succombe à l'invasion des Gardiers. Le gouvernement en déroute a dû s'exiler, laissant un pays dévasté par un ennemi contre lequel l'armée d'Ile- Rien ne peut lutter. Ultime recours, Arisilde, redoutable sorcier prisonnier d'une sphère magique, fournit à Trémaine et les siens les pictogrammes d'un anneau magique débouchant dans une mystérieuse forteresse. Depuis de longues années, un clan d'exilés parlant la même langue que l'ennemi y est emprisonné. Comment et pourquoi sont-ils arrivés là ? Qui a ainsi disposé de leur sort ? Quels liens unissent Ile-Rien au monde des Gardiers et à celui des Syprians ? Autant de questions dont la réponse peut mener à l'offensive. Cet ultime volet de "La chute d'Ile-Rien" nous conduit dans les arcanes du pouvoir, de la raison et de la folie. Une grande oeuvre de portal fantasy par l'autrice de "Journal d'un AssaSynth" . Traduit de l'anglais par Anne Belle.