Cosa mentale

Gainsbourg, Kafka, Perec et les autres... Neuf portraits d'hommes illustres voués à l'art d'écrire et de chanter ou de filmer. Neuf hommes illustres auxquels Jean Yvane sacrifie en faisant sienne la formule : "Je ne peins pas ce que je vois, je peins ce que je pense" . Neuf portraits exécutés à la gouache, au pistolet ou à l'eau forte, voire au couteau. Bref, neuf exercices d'admiration, l'auteur se glissant dans l'intimité de ses grands personnages sans pour autant tomber dans le pastiche. Jean Yvane a publié une douzaine de romans aux éditions Denoël, Flammarion, Grasset et Pierre Guillaume de Roux. Egalement homme de théâtre, il a occupé diverses fonctions à la télévision ainsi qu'à la Commission européenne, et a été enseignant universitaire.