L'homme qui répare les femmes. Le combat du docteur Mukwege

Depuis 15 ans, Denis Mukwege, médecin chef à l'hôpital de Panzi (Sud Kivu), soigne gratuitement des femmes victimes de violences sexuelles. Au cours des 10 dernières années, il a ainsi prodigué des soins à plus de 30 000 femmes. Vagins détruits et âmes mortes. Le gynécologue recoud et répare. Denis Mukwege parcourt le monde pour témoigner de la souffrance de ces femmes et dénoncer les viols massifs, véritables armes de guerre. Pour son combat, il a reçu de nombreux prix, dont celui des droits de l'homme des Nations unies en 2008, le prix international Roi Baudouin, en 2011, le fameux prix Sakharoff en 2014. Il a également été nominé plusieurs fois pour le Prix Nobel de la Paix. Enfin, son combat a été mené à l'écran par Thierry Michel dans un documentaire qui tourne dans toute la francophonie.