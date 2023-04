Be My Teacher

A-t-on le droit de tomber amoureuse de son boss ? Non. Et de son professeur ? Encore moins. Et de son boss qui devient son professeur de sexe ? En aucun cas ! Dans la vie de Valentine, tout n'est pas rose. Ecrasée par sa soeur, moquée par sa famille, elle est du genre invisible tendance coincée. Aussi, quand elle débarque au Serial Killer, le bar à cocktails le plus hype de la capitale, pour y être barmaid, personne n'y croit. Surtout pas elle. Encore moins Mads, son beau gosse de boss qui est, de loin, le cocktail le plus hot de la place. Mais justement ! Valentine maîtrise l'art du cocktail à la perfection et elle compte bien s'imposer dans le game. En ce qui concerne le style, elle peut faire confiance à ses amis pour la métamorphoser en oiseau de nuit. Mais pour le sexe, à qui demander conseil ? Il y en a bien un qui serait parfait... Mais est-ce vraiment une bonne idée de demander à son boss de devenir son professeur de sexe ?