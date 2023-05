Métavers : une vision pratique. 60 cas (bien) réels

Le Métavers, on en parle beaucoup, on en entend beaucoup parler, on lit nombre d'analyses savantes sur ses potentialités, mais il n'y a pourtant presque rien de pratique et concret sur le sujet ! S'il ne cesse de susciter mythes, fantasmes, promesses et craintes, derrière le vernis médiatique, les vrais usages commencent à s'imposer dans différents secteurs (immobilier, banques, assurances, mode, etc.) et un champ des possibles potentiellement révolutionnaire s'entrouvre pour nos économies, nos modes de vie et notre manière de travailler. Cet ouvrage est le premier vademecum pratique en langue française sur la question à mettre l'accent sur les cas concrets. Les auteurs guident ici les lecteurs à travers, non seulement la réalité économique des métavers actuels et leurs promesses, mais aussi des cas pratiques d'applications dans différentes industries.