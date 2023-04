Merveilleuse Margot

Une histoire d'amitié et de gourmandise ! Connaissez-vous Margot ? Elle est joyeuse, serviable et ... excellente pâtissière ! Aujourd'hui, elle a confectionné un gâteau pour son meilleur ami Oscar. Mais en restera-t-il lorsqu'elle arrivera chez lui ? Un livre sur la gentillesse et la générosité, illustré avec charme par Ingela P. Arrhenius.