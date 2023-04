Ursule Lapine, détective au CP : La mélodie du voleur

Rencontrez Ursule Lapine, la nouvelle héroïne des Premières Lectures ! Ursule Lapine est détective au CP ! Avec ses acolytes, Charlotte Marmotte et Titi Ouistiti, elle mène des enquêtes, déjoue des plans machiavéliques et arrête des voleurs. Quand Ursule entend à la radio Mick jaguar, le roi de la guitare, jouer du piano, elle n'en croit pas ses oreilles ! Elle reconnaît la mélodie, elle l'a déjà entendue à l'école. C'est celle de Céline, la petite cigale. Nom d'une carotte qui croque, c'est un vol ! Ursule Lapine a une idée pour faire avouer le voleur. Pour tendre son piège, il lui faudra des fausses moustaches, une caméra et deux super copains.