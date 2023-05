Pourquoi je suis triste ?

Ce livre invite les jeunes enfants à mieux comprendre la tristesse ainsi qu'à trouver les moyens de faire face à cette émotion. Il nous arrive d'être triste parfois, c'est normal. Quelle qu'en soit la cause, la tristesse peut s'exprimer de différentes façons. Les explications simples et les illustrations attrayantes invitent les enfants à comprendre ce qu'ils ressentent mais aussi à découvrir comment mieux vivre cette émotion et retrouver le sourire.