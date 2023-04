Pour avoir le droit de séjourner dans l'une des sept cabanes que GD a posées sur les terres d'Adémar, il faudra répondre à ces trois questions : Quelle est votre couleur ? Qu'est-ce qui se délite en vous ? Si vous aviez le droit à un objet, lequel apporteriez-vous ? Grâce aux deux compères, les heureux élus repousseront les limites de leur horizon et découvriront que les plages ne sont pas que de sable. Elles sont aussi des châteaux forts. Que nous construisons. Que nous détruisons. Pour puiser un nouvel élan. Sur le chemin qui mène à soi, il y a d'abord les autres. Cabanes de mer en est la magistrale illustration. De sa plume sensible et poétique, Annabelle Combes nous invite à prendre le temps de respirer, à contempler ce qui s'offre à notre regard et à saisir la main tendue.