"J'ai tort, je sais que j'ai tort, et je ne peux pas m'empêcher d'avoir tort. . ". Ces quelques mots, extraits du livre poignant de Colette Andris, expliquent toute la psychologie de La femme qui boit, de Guita, lamentable héroïne, gracieuse jeune femme moderne qui "boit", comme tant d'autres, sans savoir pourquoi, et jusqu'à en mourir... Peu de livres sont aussi exactement venus à leur heure (que n'écrit-on pas actuellement sur la cocktailomanie, sport suprême ! ) Peu de femmes, d'auteurs-femmes, auraient eu ainsi le courage de dévoiler ce vice d'aujourd'hui qu'est l'alcoolisme féminin, vice d'autant plus redoutable qu'il se pare en général d'une crânerie charmante. Pour le flétrir, il fallait en parler, le raconter d'une plume précise, sévère et pitoyable, sans vaine pudeur ni mièvrerie, sans vouloir masquer mais au contraire étaler au grand jour toutes ses tares, et les plus honteuses pour tâcher, non pas d'expliquer ni de pardonner mais de venir en aide aux autres, à celles qui "boivent" aussi. Voilà pourquoi, dans son juvénile enthousiasme et sa foi cruellement lucide, Colette Andris présente La femme qui boit.