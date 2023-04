Amélie Nodès, 15 ans, vit dans le Paris de 1860 avec ses parents et ses soeurs cadettes, Marthe, toujours à fredonner, les jumelles Suzanne et Joséphine, toujours à se chamailler, et Pascale, le garçon manqué. Alors que les vieux quartiers insalubres de la capitale sont défoncés pour creuser leurs nouvelles avenues aux immeubles au profit des grands immeubles haussmanniens, et que sa famille de prolétaires est renvoyée aux extrémités de la ville renvoyant les Nodès en périphérie, l'aînée des cinq filles Amélie est bien décidée à quitter le cocon familial pour prendre son envol et accomplir son rêve : devenir modiste. Pour ça, elle devra se former auprès d'une chapelière tout feu tout flamme, grimper les échelons parmi les vendeuses des grands magasins et même affronter un fantôme !