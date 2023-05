Anglais 2de Let's Meet up!

Let's Meet Up, manuel d'anglais, fait peau neuve en 2de ! Ce qui change : - La découverte du monde anglophone dans toute sa diversité (UK, USA, Irlande, Australie, Afrique du Sud, Kenya, Inde, Jamaïque...) - Un large choix de thématiques (21 unités dont 7 "flash") - Une réactivation des acquis du collège tout au long de l'année (Remember how to) - Une approche ludique (2 Escape Games) - Des pages "méthode" pour accompagner les projets finaux - Des activités auto-correctives (langue et quiz culturel) et des tutos vidéo. Et toujours : - 2 projets finaux au choix - L'accent mis sur le travail de la langue - Des outils de différenciation - Un entraînement à l'évaluation.