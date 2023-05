Les Citroën C4 C6

Premier constructeur européen dans les années 1920, André Citroën lance au Salon de l'automobile 1928 deux modèles radicalement nouveaux : les C4 et C6. Ces voitures phares tranchent totalement avec les Citroën antérieures : elles sont confortables, sûres, rapides, élégantes, quasi indestructibles. Ce sont les premières automobiles Citroën résolument modernes. Ces modèles, régulièrement améliorés, se maintiennent cinq années à la tête de la construction française grâce à leurs qualités intrinsèques. Une publicité appuyée, un réseau sûr, fidèle et motivé, de gros efforts "coup de poing", une percée à l'exportation, de superbes victoires à Montlhéry, font des C4 et C6 des mythes à leur époque. Aujourd'hui, les collectionneurs les recherchent activement et les préservent avec amour. Elles sont pour les Français les bienaimées des "caisses carrées" à propulsion de la marque.