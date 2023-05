La France mystérieuse

A travers monts et vallées, à travers villes et bourgades beaucoup de mystères, de légendes et de vieilles histoires racontent la France d'antan. En visitant les grosses pierres, semées dans nos paysages, vous songerez que certaines nuits (car c'est surtout la nuit que le magique opère), la matière la plus statique peut se mettre en mouvement. De la nuit au jour, de la mort à la vie, du dessous au dessus de la terre, du Diable au bon Dieu, il y a beaucoup à découvrir et à raconter pour nous, pour nos enfants et les enfants de nos enfants dans la suite des siècles et des siècles.