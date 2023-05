Le village du silence. Agnès et Léontine, Bretagne, juillet 1944

Juillet 1944, alors que la Libération est proche, les occupants allemands et leurs collaborateurs pourchassant les parachutistes de la France libre, terrorisent les campagnes du Centre Bretagne (Duault, Saint-Marcel). Dans un village du Morbihan, deux femmes sont emmenées de force par des hommes armés et masqués. Quelques heures plus tard les corps sont découverts dans un endroit isolé. Qui sont-elles ? En juin 1940, comme des milliers de frontaliers, Agnès et Léontine, originaires du Nord de la France, fuient les combats et se réfugient en Bretagne dans un village isolé qui leur paraît sûr. Pourquoi ont-elles été assassinées ? Depuis 80 ans, un silence assourdissant entoure cette double exécution. De leur passage dans ce village paisible ne subsiste qu'une tombe dans le cimetière communal. Eliminées physiquement, elles ont été effacées - semble-t-il - de la mémoire collective