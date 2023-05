Guide Tao Europe. Voyager engagé et sans avion

L'ouvrage de référence pour voyager en Europe de façon écologique, éthique, et sans prendre l'avion ! Vous souhaitez dénicher des expériences de voyage en Europe engagées en faveur du développement durable et de la transition écologique ? Vous désirez voyager sans prendre l'avion ? Ce guide est fait pour vous ! Voyager sans avion en Europe est nécessaire, pour des raisons écologiques. Un trajet A/R Paris-Venise consomme 20 kg de CO? par personne en TGV, contre 456 kg de CO? en avion, soit près de 23 fois moins (source : Greentripper). Voyager sans avion en Europe est possible ! Il était pourtant difficile de trouver, sur Internet ou dans les livres, un condensé de tous les modes de transport et itinéraires possibles pour voyager en Europe. L'Europe fourmille de femmes et d'hommes engagés, qui proposent des lieux écologiques, solidaires, alternatifs, en faveur du développement local... Pourtant, aucun guide de voyage sur l'Europe n'existait jusqu'alors pour mettre en avant ces formidables adresses ! C'est pourquoi nous avons relevé le défi de vous proposer ce guide unique, novateur et engagé, avec des informations que vous ne trouverez nulle part ailleurs : Une introduction avec toutes les informations existantes pour se déplacer sans avion en Europe ; 1 300 lieux engagés écologiquement et socialement dans 10 pays européens (Espagne, Italie, Portugal, Allemagne, Grèce, Suisse, Pays-Bas, Grande-Bretagne, Irlande, Autriche) pour vous loger, vous restaurer, pratiquer des activités, découvrir les initiatives qui réinventent le monde de demain, et agir ; Des flashcodes permettant d'accéder à des cartes online sur lesquelles sont positionnées toutes les adresses ; Toutes les informations pratiques pour se rendre dans chaque grande ville de ces 10 pays sans avion, au départ de France, et pour se déplacer au sein des pays sans avion ; Des idées de randonnées à pied, à vélo et à voile ; Plus de 100 photos en couleurs. Ce guide est une mine d'or pour celles et ceux qui souhaitent voyager autrement et donner un sens à leurs vacances.