Le bruit des vagues

Un recueil de poésie qui montre que l'on peut se remettre de tout, même du pire. Le thème de ce nouveau recueil poétique est apparu à Flore comme un évidence : après une rupture et l'expérience de violences conjugales, il faut se reconstruire. Il faut du courage et de la résilience. C'est ainsi qu'elle a décidé de mettre des mots sur les liens qui se font et se défont, sur la guérison et l'amour de soi qui, finalement, emporte tout.