Princesse Maïma

Après de nombreuses batailles et un parcours sinueux, Daniel entame un nouveau cycle de vie, cherchant encore et toujours un sens à son existence. L'image d'une déesse imaginaire persiste dans son esprit depuis tout jeune sans qu'il ne sache se l'expliquer ni dire qui elle est. Au travers d'une méditation où il échange avec elle, il l'implore de le rejoindre. Sans s'en rendre compte, il vient d'invoquer une âme chargée d'un bien lourd karma... Nos désirs ardents sont l'embryon d'un futur probable. C'est ce dont Daniel va faire l'expérience pour le moins perturbante lorsque l'univers pose sur son chemin la créature féminine venue d'une autre dimension. Mais qui est vraiment Claire et d'où vient-elle ? Alors que Daniel cherche à percer le mystère de la création universelle, ce personnage, qui incarne divinement la femme, va lui permettre d'en trouver les clefs. Mais lorsque l'on joue avec les Eléments, il faut en assumer les conséquences... Après le best-seller "L'Homme à la tête de chat"...