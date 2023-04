Cette biographie livre le témoignage vivant et incarné de celui qui restera à tout jamais une icône française. Rééditée à trois reprises chez Robert Laffont du vivant de l'acteur, jusqu'en 2011, cette édition est enfin actualisée. Elle retrace avec fidélité ce qu'a été Jean-Paul Belmondo : tour à tour un fils, un cancre, un acteur de talent, un partenaire de jeu, un amant ou un père. Un parcours hors du commun, une "gueule", voici donc l'histoire complète de sa vie et de sa carrière, des années du Conservatoire au triomphe de Cyrano de Bergerac et de Kean, en passant par l'itinéraire cinématographique d'une des plus authentiques stars françaises qui, depuis A bout de souffle jusqu'à L'As des as, tient une place privilégiée dans le coeur du public : plus de 100 millions de spectateurs en France... et des centaines de millions de téléspectateurs. L'hommage national qui lui a été rendu l'année dernière témoigne de l'attachement des Français à cette figure emblématique de la culture populaire qui a bercé plusieurs générations. Grâce aux témoignages de personnalités qui l'ont approché, et grâce aux entretiens avec l'acteur lui-même, Philippe Durant dresse un portrait fidèle, sans zones d'ombres, de cet homme incroyable. Historien du cinéma, Philippe Durant est, entre autres, l'auteur du Dictionnaire insolite des Tontons flingueurs et du Petit Audiard illustré par l'exemple (Nouveau Monde éditions). Biographe de Blier, Gabin, et après avoir dressé un saisissant portrait du Conservatoire de l'après-guerre (La Bande du Conservatoire, Sonatine), il met ici sa plume au service d'une des plus grandes figures du cinéma français.