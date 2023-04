Lore Olympus Tome : Lore Olympus, Tome 1

Perséphone, jeune déesse du Printemps, a été élevée parmi les mortels par sa mère Déméter et préservée des tentations du royaume glamour et trépidant des dieux. Pour devenir une vierge sacrée, elle est enfin autorisée à aller étudier à l'université sur l'Olympe... Mais lorsque sa colocataire Artémis l'emmène à une fête et qu'elle y fait la connaissance d'Hadès, le charmant mais incompris souverain des Enfers, sa vie bascule. L'étincelle est immédiate. Tout s'accélère alors... La rencontre de ces deux êtres changera la face de l'Olympe, mais pour trouver sa place et affirmer son pouvoir, Perséphone devra mener une lutte sans répit.