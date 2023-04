Cahier de vacances CM1 et CM2. Anglais

Tout le programme pour réviser et progresser en Anglais : des dialogues illustrés pour revoir les phrases-type en grammaire ; des lexiques en images pour enrichir son vocabulaire ; des exercices variés et des jeux pour s'entraîner. Une approche culturelle stimulante, à la découverte des pays anglo-saxons : direction l'Angleterre, l'Ecosse, le pays de Galles, l'Irlande, les Etats-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud ! + Des contenus audio gratuits pour s'entraîner à la prononciation + Les corrigés détachables au centre de l'ouvrage