Cahier de vacances du CE1 au CE2

Des activités variées et ludiques pour réviser tout le programme : français, maths, histoire et géographie, sciences, anglais Des mémos pour retenir l'essentiel Des exercices variés pour s'entraîner Des pages " Documentaires et Jeux " très illustrées, avec des thématiques ludiques et stimulantes : l'art, la nature, les cinq sens... Un cahier de vacances rédigé par des enseignants Avec tous les corrigés à détacher + Des quiz numériques interactifs pour s'amuser en famille !