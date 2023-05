La petite martyre

Dépressive et terrifiée : à seulement 13 ans, Vicky n'est plus que l'ombre d'elle-même lorsqu'elle est placée dans la famille d'Angela Hart. Cette maman d'adoption, habituée à accueillir des enfants en grande détresse, est désemparée devant l'adolescente. Avant de pouvoir l'aider, elle doit comprendre son histoire. Et, peu à peu, Vicky livre les secrets de sa souffrance. D'aussi loin qu'elle s'en souvienne elle n'a que des images violentes qui lui reviennent. Sa mère alcoolique qui l'insulte, la roue de coups ou la traîne par les cheveux... Une histoire terrible, au-delà de l'imaginable. A force d'amour et de tendresse, Angela parvient à apprivoiser la jeune fille et à la libérer de ses angoisses. Pour qu'un jour enfin, elle puisse construire une vie épanouie et heureuse, loin du cauchemar de son enfance.