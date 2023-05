Une vie sur les circuits

Enfant, en lisant les aventures de Michel Vaillant, Pierre Van Vliet attrape un virus qui ne le quittera plus jamais : la passion du sport automobile. Pendant 50 ans, de circuit en circuit, il commentera sur TF1 plus de 250 Grands Prix de Formule 1, aux côtés d'Alain Prost ou de Jacques Laffite, ainsi que les 24 Heures du Mans et les 500 Miles d'Indianapolis sur Canal +. Dans ce livre, il raconte son parcours et nous emmène sur tous les circuits du monde en dévoilant d'innombrables anecdotes pour nous faire découvrir l'envers du décor où l'on croise ingénieurs, managers, mécaniciens, journalistes et évidemment... les pilotes ! Témoin privilégié des Grands Prix, Pierre Van Vliet a aussi vécu la course de l'intérieur comme pilote, officiel, manager ou consultant : ces multiples casquettes ont enrichi son expérience et élargi sa vision du sport automobile qu'il partage avec nous.