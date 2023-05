La dame rouge

Leela Kerian, enseignante d'anglais, vit à Paris avec sa mère, Madeleine Kerian, anglaise ; elle ne sait rien de son père sauf son nom, Prakash, et son origine, l'Inde. Après la mort de sa mère, Leela sent que sa vie à Paris n'a plus le même sens, il faut qu'elle découvre l'histoire de son père, apprenne qui il est et pourquoi il les avait quittées. Ainsi part-elle en Inde à la recherche de son père et de sa famille. Elle est loin d'imaginer ce qu'elle va découvrir.