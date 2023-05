Gardien de la paix. QCM de culture générale et d’actualité, Edition 2023-2024

Outil pratique, ce livre permet de bien appréhender l'épreuve et de réviser les connaissances indispensables à l'aide de 12 fiches de culture générale. A travers 10 sujets inédits et 2 sujets d'annales, il offre un entraînement complet portant sur l'ensemble des thèmes. Les corrigés, accompagnés d'explications et de réponses détaillées, vous donnent l'occasion de progresser efficacement et d'en apprendre plus.