Juste un sandwich

Pratique, consistant et savoureux, le sandwich se prépare facilement à la maison : on choisit son pain, une garniture à base d'ingrédients frais, et c'est parti. Il se décline en version ultra gourmande ou plus healthy, et permet de voyager tout autour du monde en quelques bouchées. Retrouvez dans ce livre les grands classiques du sandwich, du simple jambon beurre ou club sandwich, en passant par des versions venues d'ailleurs qui trouvent toute leur place dans nos déjeuners comme le banh mi, ou le très à la mode sando japonais.